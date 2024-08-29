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Стефен Карри только за счёт контрактов с «Уорриорз» заработает более $ 500 млн

Стефен Карри только за счёт контрактов с «Уорриорз» заработает более $ 500 млн
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри за время профессиональной карьеры заработает более $ 500 млн только по контрактам с командой. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный эксперт Бобби Маркс. Таким образом, Стефен присоединится к лёгким форвардам Леброну Джеймсу («Лос-Анджелес Лейкерс») и Кевину Дюранту («Финикс Санз») как единственным игрокам в истории НБА, которые добились того же.

Напомним, ранее авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски. Сообщил, что Карри договорился о продлении контракта с «Голден Стэйт». По сведениям источника, стороны заключили новое соглашение сроком на один год и общей стоимостью в $ 62,6 млн, на что Карри сможет претендовать в сезоне-2026/2027.

Всю карьеру Карри выступает за «Уорриорз».

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