Айзея Томас рассказал, как смерть сестры позволила ему набрать 53 очка в плей-офф

35-летний американский профессиональный баскетболист, известный своими выступлениями в НБА за клуб «Бостон Селтикс», Айзея Томас вспомнил о своей игре в полуфинале Восточной конференции с «Вашингтон Уизардс», в которой он набрал 53 очка и посвятил их своей умершей сестре Чайне Томас.

«Очевидно, я был ментально травмирован в тот момент, разбираясь с семейными делами, и в тот день как раз был день рождения Чайны, что было безумием. Это был один из самых странных моментов в моей жизни на баскетбольной площадке, это была та ситуация, когда ты не слышишь ни хрена, как будто находишься один на площадке.

У меня было такое чувство, будто я был в спортзале один на тренировке в 13-14 лет. Вы когда-нибудь видели фильм «Шестеро» [британский художественный криминальный фильм 1951 года]? Было что-то похожее.

Присутствовало такое ощущение, что моя сестра просто была там, следила за каждым броском, за каждым движением, а я просто проходил мимо парней, которые даже не делали хороших движений, и они просто позволяли мне пройти под кольцо. Меня вдохновляла только лишь одна мысль, что она находится рядом со мной и помогает в этой игре… но я даже не могу описать те моменты, потому что это было похоже на то, что я проходил через какое-то настоящее дерьмо», — приводит слова Томаса издание Fadeaway World.

Сестра звезды «Бостон Селтикс» Айзеи Томаса, Чайна Томас, погибла в автокатастрофе на Федерал-Уэй, межштатной автомагистрали №5 в Вашингтоне, в субботу утром 15 апреля 2017 года. Об этом впервые сообщил канал KIRO 7 в штате Вашингтон.