МБА-МАИ победила ЦСКА в предсезонном матче

Завершился предсезонный матч между командами Единой лиги ВТБ ЦСКА и МБА-МАИ. Встреча проходила в Москве на арене «Баскет-Холл» без зрителей и трансляции и завершилась в пользу МБА-МАИ – 83:76 (21:18, 23:22, 23:22, 16:14).

Напомним, ЦСКА является действующим победителем Единой лиги. В финальной серии армейцы одолели УНИКС из Казани (4-1 в серии). Для красно-синих эта победа стала 11-й в истории. Последний раз ЦСКА побеждал в Единой лиге в сезоне-2020/2021. Тогда в финальной серии армейцы также были сильнее УНИКСа. МБА-МАИ в завершившемся сезоне не смогла пробиться в плей-офф, уступив «Самаре» на стадии плей-ин (77:85).

Ранее разыгрывающий «Пари НН» и сборной России Александр Хоменко ответил на вопрос о главном фаворите предстоящего сезона Единой лиги.

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