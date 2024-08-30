Джеремайя Мартин назвал причину, по которой перешёл из «Енисея» в «Уралмаш»

Американский защитник Джеремайя Мартин ответил на вопрос, почему в межсезонье он принял решение сменить красноярский «Енисей» на екатеринбургский «Уралмаш».

«Мне потребовалось время на раздумья. Я поговорил с Октавиусом Эллисом и захотел воспользоваться шансом сыграть с ним в одной команде и при этом остаться в Единой лиге.

«Енисей» хорошо провёл прошлый сезон, мне понравилось, что конкуренция была высокой. Хороший сезон выдал и «Уралмаш», мы друзья с Октавиусом, вместе выросли в Мемфисе, но в «Уралмаше» присутствуют и другие талантливые баскетболисты.

Я посмотрел серию плей-офф против «Зенита», она мне понравилась. «Уралмаш» — сильная команда, и бонусом было то, что многие игроки остались в ней», — сказал Мартин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью защитника «Уралмаша» Джеремайи Мартина на «Чемпионате».