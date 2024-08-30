«Не вижу этого». Джеремайя Мартин сделал громкое заявление о фаворите Единой лиги

Новоиспечённый защитник «Уралмаша» Джеремайя Мартин высказался о целях на сезон и потенциальном фаворите Единой лиги ВТБ.

«Думаю, цели у всех одинаковые — победа, несмотря ни на что. Я не вижу в Единой лиге команды, которая была бы лучше всех. Чувствую, что, особенно с нашей командой, с теми игроками, которые у нас есть, мы можем конкурировать и можем победить любого. Ожидаю, что буду одним из лидеров команды.

Будем стараться попасть в плей-офф напрямую. Надеюсь, что буду набирать много очков и приносить команде много побед. В новом сезоне четыре круга, поэтому хочу, чтобы мы обыграли всех соперников в сезоне», — сказал Мартин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью защитника «Уралмаша» Джеремайи Мартина на «Чемпионате».