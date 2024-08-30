«Он мой брат». Джеремайя Мартин рассказал о дружбе с экс-звездой Единой лиги

Новоиспечённый защитник «Уралмаша» Джеремайя Мартин рассказал о дружбе с бывшим партнёром по «Енисею» Ксэвьером Ратэн-Мэйсом.

«Его игра говорит сама за себя, он был лучшим игроком лиги весь сезон. Он очень усердно работал, я наблюдал за ним изо дня в день. Я его уважаю, он мой брат. Мы до сих пор на связи, общаемся по несколько раз в неделю. Я очень рад за него и благодарен за то, что у меня был такой партнёр по команде. Он большой профессионал.

Буду ли следить за его игрой в «Реале»? Да, чёрт возьми, конечно! Определённо буду следить за ним, буду смотреть столько игр, сколько смогу. Если я не смогу смотреть игры, то обязательно буду смотреть хайлайты, продолжать общаться с ним», — сказал Мартин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью защитника «Уралмаша» Джеремайи Мартина на «Чемпионате».