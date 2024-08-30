«Удивительный сезон». Мартин с теплотой вспомнил прошлый чемпионат в составе «Енисея»

Новоиспечённый защитник «Уралмаша» Джеремайя Мартин поделился воспоминаниями о прошлом сезоне в составе красноярского «Енисея».

«Это был удивительный сезон. Классно было в этом участвовать. Ксэвьер Ратэн-Мэйс вёл нас за собой, подталкивал нас к тому, чтобы все стали лучше. Да, мы превзошли ожидания, получился хороший сезон. Это был один из лучших сезонов в истории клуба, большего и желать нельзя было.

Я благодарен клубу и тренеру Арсичу, который доверял мне, он помогал мне стать лучше. Нельзя не сказать и о болельщиках «Енисея», которые приходили на игры и гнали нас вперёд», — сказал Мартин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью защитника «Уралмаша» Джеремайи Мартина на «Чемпионате».