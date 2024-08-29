Актриса: Карри не кажется тем, кто обладает огромной сексуальной привлекательностью

Канадская актриса Мелисса Форд сравнила разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри с актёром Борисом Коджо, признавшись, что последнего считает более привлекательным.
«Вот в чем разница между Стефом Карри и Борисом Коджо. Карри не производит впечатления человека, обладающего огромной сексуальной привлекательностью. Борис Коджо не может не казаться невероятно сексуальным», — сказала Форд в эфире The Joe Budden Podcast.
Ранее авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что Карри договорился о продлении контракта с «Голден Стэйт». Кроме того, сообщалось, что Стефен за время профессиональной карьеры заработает более $ 500 млн только по контрактам с командой.
Погба поздравил Стефена Карри с победой в матче с Сербией: