Джейсон Тейтум рассказал о причинах низкой результативности на Олимпиаде-2024

26-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Бостон Селтикс», Джейсон Тейтум признался, что ему было трудно справляться с давлением социальных сетей и постоянным вниманием, когда его посадили на скамейку запасных.

«Моё нахождение на скамейке запасных — одна из тех вещей, о которых было так много разговоров и споров. Был период: «Он суперзвезда или нет?». Затем были большие дебаты, типа: «А он вообще чемпион?». Потом они типа «Как он смог попасть на Олимпийские игры ?». Думаю, я только что выиграл чемпионат, сейчас лето, было бы неплохо сделать небольшой перерыв от просмотра ESPN, но они всё говорят о тебе. Но это часть этого, и, возможно, это тот уровень, которого я достиг сейчас в своей карьере.

В эпоху социальных сетей вы видите всё. Вы видите все твиты, и людей в подкастах, и ​​людей на телевидении, высказывающих своё мнение о том, считают ли они, что это было хорошее решение или это было возмутительное решение или что-то ещё. Очевидно, я хотел внести больший вклад, и я никогда не был в такой ситуации в роли игрока запаса.

Одна из моих главных ошибок — я не делал бросков с прыжка, когда был в составе сборной США. Это странная штука, когда ты в составе сборной США, но ты никогда точно не знаешь, когда получишь мяч. Но это часть этого. Я подписался на игру в сборной, потому что делал это раньше. Я всегда из тех парней, у которых стакан наполовину полон. Верю, что всё происходит по какой-то причине, и какой бы она ни была, я узнаю», — приводит слова Тейтума издание Basket News.