Президент УНИКСа Богачёв назвал легионера команды, который «рвётся стать вторым капитаном»

Президент УНИКСа Евгений Богачёв объяснил, почему 32-летний атакующий защитник Дмитрий Кулагин был назначен капитаном команды. Кроме того, Богачёв отметил профессиональный подход центрового Джалена Рейнольдса, отметив его старания во время тренировочного процесса.

«Сейчас среди россиян Дмитрий Кулагин, считаю, лидер. Хотелось капитаном видеть именно российского игрока. Капитан должен быть и патриотичным, и уметь настрой в команде поднять. А Кулагин — очень опытный игрок, плюс харизма и характер у него есть. К нему прислушиваются российские игроки команды и иностранцы с большим уважением относятся. Что и говорить, школа у Дмитрия хорошая: он и в ЦСКА, и в «Локомотиве», и в «Зените» играл. Он самый подготовленный игрок. А вот Джален Рейнольдс, похоже, рвётся, чтобы стать вторым капитаном.

Сделаем его лейтенантом по иностранным игрокам. Я шучу. Просто мне сказали, что сегодня он уже в девять утра пришёл тренироваться самостоятельно, индивидуально. Такое рвение может только радовать. И видно, что для него команда занимает очень важное место», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

УНИКС в завершившемся сезоне Единой лиги вышел в финал соревнований, где в пяти матчах уступил московскому ЦСКА (1-4 в серии).

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