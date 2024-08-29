Клэй Томпсон оценил шансы «Далласа» стать чемпионом НБА после его перехода

Атакующий защитник клуба НБА «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон поделился мнением о шансах команды выиграть чемпионат.

«На данном этапе карьеры я, возможно, не могу бегать так же быстро или прыгать так же высоко, но я всё равно могу реализовывать открытые броски. Думаю, я могу быть для команды тем недостающим звеном. У нас есть шанс сделать что-то особенное и выиграть чемпионат», — сказал Томпсон во время выступления на уикенде Hometown Favorites.

Томпсон — четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Голден Стэйт Уорриорз». В начале июля стало известно, что Клэй подписал трёхлетний контракт с «Далласом» на общую сумму $ 50 млн.

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Двусторонка с Клэем Томпсоном, где он много промахивается: