Евгений Богачёв оценил решение Андрея Ведищева стать главным тренером «Локомотива»

Президент УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал решение президента «Локомотива-Кубань» Андрея Ведищева стать главным тренером команды. Специалист возглавил краснодарскую команду в нынешнее межсезонье.

«Думаю, что Ведищев может себе это позволить. В своё время он был очень видным баскетболистом, ведущим игроком. Плюс он очень хорошо знает свою команду, занимается подготовкой российских игроков. Двух своих сыновей подготовил в том числе. Он очень опытен в этих вопросах. В общем, хуже от этого «Локомотиву» точно не будет. Ведищев — очень опытный менеджер, и, повторюсь, хорошим игроком был.

К тому же Ведищев имеет немало преимуществ перед многими тренерами, которые откуда-то из Европы приезжают: тренеру нужно ещё какое-то время, чтобы изучить команду, а Ведищев знает душу игрока, знает, чем каждый из его баскетболистов живёт, и может настроить должным образом. Ему всё это хорошо знакомо. Так что это будет интересный эксперимент», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив-Кубань» в минувшем сезоне Единой лиги уступил казанскому УНИКСу (3-4 в серии) на стадии полуфинала, а в матче за бронзовые медали проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга (1-3 в серии).

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: