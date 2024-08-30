Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евгений Богачёв оценил решение Андрея Ведищева стать главным тренером «Локомотива»

Евгений Богачёв оценил решение Андрея Ведищева стать главным тренером «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал решение президента «Локомотива-Кубань» Андрея Ведищева стать главным тренером команды. Специалист возглавил краснодарскую команду в нынешнее межсезонье.

«Думаю, что Ведищев может себе это позволить. В своё время он был очень видным баскетболистом, ведущим игроком. Плюс он очень хорошо знает свою команду, занимается подготовкой российских игроков. Двух своих сыновей подготовил в том числе. Он очень опытен в этих вопросах. В общем, хуже от этого «Локомотиву» точно не будет. Ведищев — очень опытный менеджер, и, повторюсь, хорошим игроком был.

К тому же Ведищев имеет немало преимуществ перед многими тренерами, которые откуда-то из Европы приезжают: тренеру нужно ещё какое-то время, чтобы изучить команду, а Ведищев знает душу игрока, знает, чем каждый из его баскетболистов живёт, и может настроить должным образом. Ему всё это хорошо знакомо. Так что это будет интересный эксперимент», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив-Кубань» в минувшем сезоне Единой лиги уступил казанскому УНИКСу (3-4 в серии) на стадии полуфинала, а в матче за бронзовые медали проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга (1-3 в серии).

Материалы по теме
Эксклюзив
«Он создал этот клуб». Емченко оценил назначение президента Ведищева тренером «Локо»

Сколько метров в самом высоком баскетболисте:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android