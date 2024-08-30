Владимир Гомельский предположил, как изменится игра «Зенита» в новом сезоне Единой лиги

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах «Зенита» в новом сезоне Единой лиги ВТБ.

«Андрей Зубков, Томас Эртель, в какой-то степени Кайл Курич, Артём Клименко – далеко не самые атлетичные баскетболисты в своих амплуа. Правда, и не самые худшие. Для баскетболиста его атлетические качества – это инструмент, который либо помогает ему выполнять тренерские заданий, либо мешает ему в этом. Предполагаю, что Паскуаль поменяет некоторые тактические построения в наступающем сезоне, опираясь на новых игроков в составе, может быть, увеличит скорость развития атаки. А может быть и нет», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в завершившемся сезоне Единой лиги «Зенит» стал обладателем бронзовых наград. В полуфинале соревнований подопечные Хавьера Паскуаля играли с московским ЦСКА и проиграли в серии со счётом 2-4. В матче за третье место петербуржцы оказались сильнее «Локомотива-Кубань» из Краснодара (3-1 в серии).

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