Зарплата Стефена Карри превышает годовой оклад целой бейсбольной команды в МЛБ

Вчера, 29 августа, стало известно, что звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри подписал новый контракт с клубом из Калифорнии, рассчитанный на год и общую сумму $ 62,6 млн. Однако, как отмечает портал Spotrac, точная сумма составляет $ 62 587 158.

Следует отметить, что эта сумма будет выплачиваться разыгрывающему в сезоне-2026/2027. Интересно, что на данный момент эта сумма превышает общий фонд заработной платы клуба МЛБ «Окленд Атлетикс» за текущий сезон. Игроки этой бейсбольной команды в сумме получат $ 62 573 269.

Карри всю профессиональную карьерную карьеру выступает за «Голден Стэйт». Вместе с клубом Стефен четыре раза становился чемпионом НБА. Дважды Карри получал награду самому ценному игроку лиги. Вместе со сборной США игрок стал золотым медалистом на Олимпиаде 2024 года в Париже.