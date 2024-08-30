Леброн Джеймс высказался о совместных тренировках с Бронни в «Лейкерс»

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал предстоящие совместные тренировки со своим старшим сыном Бронни Джеймсом в преддверии регулярного сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я так взволнован предстоящим тренировочным лагерем. Работать со своим сыном — это самое лучшее, что может быть. Я не могу дождаться этого момента. Я действительно не могу дождаться, когда начнём тренироваться. Это будет для меня невероятно», — рассказал Джеймс во время эпизода шоу The Shop.

«Лейкерс» выбрали Бронни под общим 55-м номером на минувшем драфте НБА. После этого атакующий защитник принял участие в Летней лиге, где с первых матчей встретился с определёнными трудностями. Затем Джеймс-младший смог набрать как минимум 12 очков в каждой из последних двух игр.