Беверли: суперзвёзды повсюду, однако есть только один Дрэймонд, один Беверли, один Родман

Новоиспечённый разыгрывающий «Хапоэля» Патрик Беверли поделился своим мнением о редких и выдающихся игроках в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он отметил, что суперзвёзды в североамериканской лиге встречаются довольно часто, что не должно удивлять.

«Мы с моим другом обсуждали звёзд и суперзвёзд. Стеф Карри, Леброн Джеймс, Коби Брайант, Майкл Джордан — такие игроки появляются часто.

Мы можем этого не замечать, но они повсюду. Однако есть только один Дрэймонд Грин, один Патрик Беверли, один Деннис Родман. Я бы добавил сюда Маркуса Смарта и Джру Холидэя», — заявил Беверли во время собственного подкаста.

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