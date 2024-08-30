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«Мы можем победить любую команду». Мартин высоко оценил состав «Уралмаша»

«Мы можем победить любую команду». Мартин высоко оценил состав «Уралмаша»
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Новичок «Уралмаша» Джеремайя Мартин поделился мнением о предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Думаю, цели у всех одинаковые — победа, несмотря ни на что. Чувствую, что, особенно с нашей командой, с теми игроками, которые у нас есть, мы можем конкурировать и можем победить любую команду Единой лиги. У нас тренировки хорошие, интенсивные и конкурентные. Особенно с учётом условий, в которых мы тренируемся.

Сейчас в Минске жара, в зале высокая температура. Эти условия проверяют нас на прочность, проверяют нашу психику. Я узнаю схемы команды, чтобы быть полностью готовым к первой предсезонной игре», — сказал Мартин в интервью корреспонденту «Чепионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью защитника «Уралмаша» Джеремайи Мартина на «Чемпионате».
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