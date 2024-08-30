Чемпион НБА: было непросто играть с Коби Брайантом, я не хотел переходить в «Лейкерс»

Чемпион НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард вспомнил, как был обменян в «Лос-Анджелес» из «Орландо Мэджик» в 2012 году. Ховард признался, что на самом деле не хотел тогда переходить в калифорнийский клуб.

«Было непросто играть с Коби. Во-первых, все ожидали победы, а во-вторых, все ожидали, что мы с Коби станем новыми Коби и Шаком. Я только оправился от травмы, всё ещё испытывал все эти психологические проблемы, связанные с «Орландо», но был должен отправиться в «Лос–Анджелес» и играть с Коби Брайантом. Я наблюдал за его игрой, они обыграли нас в финале. В первую очередь, я был зол, потому что мне нужно было ехать в Лос-Анджелес. Никто никогда не знал, что я не хотел туда отправляться», — сказал Ховард в эфире GilsArenaShow.

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