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Бывший товарищ Джордана по «Чикаго»: предпочёл бы играть с Леброном, а не с Майклом

Бывший товарищ Джордана по «Чикаго»: предпочёл бы играть с Леброном, а не с Майклом
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Бывший игрок НБА Чарльз Оукли ответил на вопрос по поводу легенды лиги Майкла Джордана. Вместе они выступали за «Чикаго Буллз».

«Все, у кого есть сын, следите за Леброном. Если он будет открыт, Леброн отдаст мяч. Так делают не все. Меня часто спрашивают, с кем бы я предпочёл сыграть: с Леброном или с Майклом? Я отвечаю, что с Леброном, хотя Майкл — мой лучший друг. Но Майкл не будет отдавать мне мяч. Ему всё равно», — сказал Оукли в подкасте Fadeaway Dunk.

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Оукли покинул «Буллз» до первого титула команды.

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