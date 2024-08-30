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Ховард ответил на вопрос, заслуживает ли Руди Гобер своих четырёх наград DPOY

Ховард ответил на вопрос, заслуживает ли Руди Гобер своих четырёх наград DPOY
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Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион североамериканской лиги 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард высказался по поводу индивидуальных наград центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера.

«Я не думаю, что он заслужил эти награды лучшего по игре в обороне. Мне кажется, он хороший командный защитник, но я не вижу, что он сделал для получения этих наград. Я не считаю его элитным защитником», — заявил Ховард во время подкаста Гилберта Аренаса.

Отметим, что Гобер является четырёхкратным обладателем награды лучшему игроку по игре в обороне (DPOY). Забавно, что в сезоне-2017/2018 центровой получил эту награду, приняв участие в общей сложности в 56 матчах. 32-летний баскетболист также является действующим обладателем трофея DPOY.

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