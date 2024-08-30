«Выше всего этого цирка». Экс-игрок НБА предположил, почему Томпсон не перешёл в «Лейкерс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рашад Маккантс поразмышлял по поводу того, почему атакующий защитник Клэй Томпсон перешёл в рамках нынешнего межсезонья в «Даллас Маверикс», а не в «Лос-Анджелес Лейкерс», как многие ожидали.

«Почему Клэй Томпсон не выбрал «Лейкерс»? Почему он даже не рассматривал их? Я спрошу его, но мне это не нужно. Я знаю ответ: я выше всего этого цирка», — заявил Маккантс во время подкаста Гилберта Аренаса.

Томпсон подписал трёхлетний контракт с «Далласом» на общую сумму $ 50 млн. Защитник с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт», в составе которого принял участие в 793 матчах. За «Уорриорз» защитник набирал в среднем 19,6 очка, делал 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи.