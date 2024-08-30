Репортёр рассказал, как его обвинили в шпионаже для команды Леброна Джеймса

Североамериканский журналист и известный инсайдер Крис Хайнс рассказал забавную историю о том, как однажды тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин обвинил его в шпионаже в пользу «Кливленд Кавальерс», за который выступал одно время ныне лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Я впервые захожу в раздевалку «Уорриорз», и Дрэймонд говорит: «Я тебе не доверяю, чувак». Я подумал, что он шутит. Но он повторил: «Я тебе не доверяю, чувак». Я спросил: «Что ты имеешь в виду, почему ты мне не доверяешь?» Он ответил: «Ты шпион от «Кавальерс».

Леброн [Джеймс] отправил тебя сюда следить за нами. Мы с тобой не общаемся, и я позабочусь о том, чтобы никто с тобой не разговаривал». Он был совершенно серьёзен. Я просто репортёр, у меня нет никаких скрытых намерений», — приводит слова Хайнса аккаунт ClutchPoints в социальных сетях.