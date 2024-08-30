Две организации выдвинули Андрея Кириленко на пост президента РФБ

Федерация баскетбола Москвы и Федерация баскетбола «УДМУРТИЯ» выдвинули кандидатуру Андрея Кириленко на пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ). Кириленко является действующим президентом организации. Очередная выборная конференция РФБ состоится 20 сентября в Олимпийском комитете России.

«Огромное спасибо Федерации баскетбола Москвы и Федерации баскетбола «УДМУРТИЯ» — за то, что продолжают в меня верить. За прошедшие четыре года было сделано очень многое. В частности, мы заложили фундамент баскетбольной инфраструктуры по всей России. Считали буквально на днях — построено около 60 объектов от мала до велика. Я хотел бы продолжить свою работу в РФБ и увидеть как минимум открытие нашего флагманского Центра сборных России.

Я говорю огромное спасибо не только тем Федерациям, которые выдвинули мою кандидатуру, но и всем тем, кто меня поддерживал и поддерживает. Мы продолжаем плотно общаться и вместе реализовывать проекты, направленные на развитие нашего баскетбола», — приводит слова Кириленко пресс-служба Российской федерации баскетбола.

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