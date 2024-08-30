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«Настоящий чемпион!» Легенда НФЛ Брэди поддержал Джейсона Тейтума

«Настоящий чемпион!» Легенда НФЛ Брэди поддержал Джейсона Тейтума
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Легендарный профессиональный игрок в американский футбол (НФЛ), выигравший семь Супербоулов, Том Брэди поддержал форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума в связи с тем, что на Олимпийских играх в Париже баскетболист не получал должного внимания в сборной США.

«Настоящий профессионал! Настоящий чемпион! И отличный товарищ по команде! Мы должны чествовать людей, которые больше заботятся об успехе команды, чем об индивидуальном успехе. В каждой организации задействовано так много людей, которые не всегда играют «стартовую» роль, но играют огромную роль в успехе команды. Сейчас я уважаю Джейсона Тейтума больше, чем когда-либо! Вот чему мы должны учить наших детей!» – написал Брэди в одной из своих социальных сетей.

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