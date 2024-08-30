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«Знал, что наберу 30 очков». Айзея Томас рассказал о влиянии Коби Брайанта

«Знал, что наберу 30 очков». Айзея Томас рассказал о влиянии Коби Брайанта
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35-летний разыгрывающий Айзея Томас рассказал о положительном влиянии на его игру прославленного баскетболиста Коби Брайанта.

«Каждый раз я знал, что наберу 30 очков. Я это прекрасно понимал. Я разобрался в игре вдоль и поперёк. Каждый день я смотрел видеонарезки. Я готовился к играм за счёт Коби. Он был моим наставником и оказывал на меня влияние в течение всего года.

Я часто звонил Коби по вечерам. Вместе мы то и дело смотрели видео. Конечно, у меня были навыки, они всегда были при мне, но психология просто вывела их на другой уровень», — сказал Томас в интервью The Players' Tribune.

Ранее чемпион НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард признался, что не хотел переходить в калифорнийскую команду.

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