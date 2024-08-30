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Серена Уильямс показала подарок от супруги Коби Брайанта и Nike

Серена Уильямс показала подарок от супруги Коби Брайанта и Nike
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс продемонстрировала подарок от Ванессы Брайант, супруги легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, который она сделала совместно с американской компанией Nike.

Фото: Социальные сети Серены Уильямс

После получения подарка известная теннисистка сообщила, что высоко ценит этот жест и её сердце наполнено огромной любовью к семье Брайантов.

Брайант — пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лейкерс», также атакующий защитник дважды выигрывал золото со сборной США на Олимпийских играх.

Nike продолжает чтить наследие Коби Брайанта в баскетболе. Недавно американская компания анонсировала новые фирменные кроссовки линейки легендарного баскетболиста. Пара будет называться Nike Kobe 8 Protro Lakers Home.

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