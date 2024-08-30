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«Это было безумие». Бывший игрок НБА — о переходе Леброна Джеймса в «Майами»

«Это было безумие». Бывший игрок НБА — о переходе Леброна Джеймса в «Майами»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майк Бибби рассказал о своём опыте выступления за «Майами Хит», когда в 2011 году к клубу из Флориды присоединился Леброн Джеймс.

«Это был другой человек, я к этому не привык. Я всё равно играл не так уж много, играл около 12 минут за матч, и всё было по-другому. Это было совсем не похоже на то, что я когда-либо делал раньше в том, что касается еженедельного тестирования жировых отложений, если вы не проводите данный тест, вам придётся делать дополнительные кардиотренировки, вам придётся взвешиваться каждую неделю. Мне пришлось заплатить за одну из своих футболок, чтобы забрать её домой, я заплатил за свою майку.

Это было безумие, чувак, потому что отели, тысячи людей за пределами отелей просто ждали автографов, куда бы ты ни пошёл. Всё было по-другому», — сказал Бибби в подкасте Club 520.

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