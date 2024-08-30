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Джейсон Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом

Джейсон Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум во время командного турне в Китае сыграл один на один с болельщиком. В одном из моментов Джейсон прошёл под кольцо, но промазал трижды.

Игрок «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом:

Тейтум является чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. Пять раз игрок принимал участие в Матче всех звёзд. Он является двукратным чемпионом Олимпийских игр (2020 и 2024). В настоящий момент ему 26 лет.

Ранее Джейсон признался, что ему было трудно справляться с давлением социальных сетей и постоянным вниманием, когда его посадили на скамейку запасных во время Олимпиады 2024 года в Париже (Франция).

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