Чемпион НБА рассказал, почему не хотел переходить в «Лейкерс» с Коби Брайантом

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион североамериканской лиги 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард рассказал, как не хотел переходить в клуб из Калифорнии во времена выступления в составе Коби Брайанта.

«Было трудно играть с Коби. Это ожидание победы, а потом все ожидали, что мы с Коби станем новым дуэтом Коби и Шака. Я только оправился от травмы, я всё ещё разбирался со всей этой психологической ерундой в Орландо, а теперь мне нужно ехать в Лос-Анджелес, и я играю с Коби Брайантом. Я смотрел, как он играл, они обыграли нас в финале.

Я уже был зол, потому что мне пришлось ехать в Лос-Анджелес, и никто не знал, что я не хотел переходить в «Лейкерс». Я хотел победить «Лейкерс», они оказались сильнее нас в финале. Я хотел перейти в «Бруклин» и начать всю свою карьеру заново. Но меня отправили в Лос-Анджелес, там ничего не получилось, и я принял эмоциональное решение уйти», – сказал Ховард в подкасте известного игрока НБА Гилберта Аренаса.