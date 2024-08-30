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Мэджик Джонсон призвал болельщиков «Лейкерс» дать время новому тренеру

Мэджик Джонсон призвал болельщиков «Лейкерс» дать время новому тренеру
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Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и член Зала славы баскетбола Мэджик Джонсон призвал болельщиков «озёрников» быть терпеливыми к Джей Джей Редику – новому главному тренеру «Лейкерс».

«Мы как фанаты «Лейкерс» должны дать Джей Джей Редику, нашему новому тренеру, некоторое время, чтобы понять, как использовать весь талант, как тренировать этих талантливых людей, а затем понять, какие схемы будут работать, а какие нет. Потому что для него это будет нелегко, но я думаю, что иметь Леброна [Джеймса] в качестве капитана, одного из величайших, кто умеет связывать между собой коллектив и Энтони Дэвиса… Они уже показали фанатам «Лейкерс» по всему миру, на что они способны на Олимпийских играх», – приводит слова Мэджика Джонсона Sports Central.

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