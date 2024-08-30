Гомельский ответил на вопрос о решении Ведищева стать главным тренером «Локомотива»

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу решения президента «Локомотива-Кубань» Андрея Ведищева стать главным тренером команды. Специалист возглавил клуб из Краснодара в нынешнее межсезонье.

«Андрей Ведищев стал главным тренером «Локо», оставаясь президентом клуба. В саратовском «Автодоре» покойный Родионов увольнял главных тренеров много раз. Дважды перед тем, как нанять нового главного, он сам тренировал команду. Я, да и вы тоже, не можем судить о том, какой тренер Ведищев. Желаю ему успеха на этом невероятно сложном поприще», — написал Гомельский.

«Локомотив-Кубань» в минувшем сезоне Единой лиги уступил казанскому УНИКСу (3-4 в серии) на стадии полуфинала, а в матче за бронзовые медали проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга (1-3 в серии).

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