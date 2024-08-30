Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский ответил на вопрос о решении Ведищева стать главным тренером «Локомотива»

Гомельский ответил на вопрос о решении Ведищева стать главным тренером «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу решения президента «Локомотива-Кубань» Андрея Ведищева стать главным тренером команды. Специалист возглавил клуб из Краснодара в нынешнее межсезонье.

«Андрей Ведищев стал главным тренером «Локо», оставаясь президентом клуба. В саратовском «Автодоре» покойный Родионов увольнял главных тренеров много раз. Дважды перед тем, как нанять нового главного, он сам тренировал команду. Я, да и вы тоже, не можем судить о том, какой тренер Ведищев. Желаю ему успеха на этом невероятно сложном поприще», — написал Гомельский.

«Локомотив-Кубань» в минувшем сезоне Единой лиги уступил казанскому УНИКСу (3-4 в серии) на стадии полуфинала, а в матче за бронзовые медали проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга (1-3 в серии).

Материалы по теме
Богачёв оценил решение Андрея Ведищева стать главным тренером «Локомотива»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android