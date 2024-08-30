Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Более 4000 человек посетили открытую тренировку «Басконии»

Более 4000 человек посетили открытую тренировку «Басконии»
Комментарии

«Баскония» провела открытую тренировку, которую, как сообщает пресс-служба клуба, посетило более 4000 человек. Участие в тренировочном занятии принимал российский баскетболист Павел Савков, который следующий сезон должен провести в основе команды.

Более 4000 человек посетили открытую тренировку «Басконии»:

Напомним, в минувшем сезоне Евролиги «Баскония» дошла до четвертьфинала, где встречалась с мадридским «Реалом». Со счётом 3-0 в серии победу одержал «Реал».

Ранее защитник «Басконии» Маркус Ховард отметил способность нового тренера команды Пабло Ласо находить общий язык с игроками. Специалист заключил трёхлетний контракт с «Басконией» этим летом. Будучи игроком, Ласо выступал за эту команду с 1984 по 1995 год.

Материалы по теме
Лидер «Басконии» Маркус Ховард рассказал о замечательном качестве Пабло Ласо
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android