«Баскония» провела открытую тренировку, которую, как сообщает пресс-служба клуба, посетило более 4000 человек. Участие в тренировочном занятии принимал российский баскетболист Павел Савков, который следующий сезон должен провести в основе команды.

Более 4000 человек посетили открытую тренировку «Басконии»:

Напомним, в минувшем сезоне Евролиги «Баскония» дошла до четвертьфинала, где встречалась с мадридским «Реалом». Со счётом 3-0 в серии победу одержал «Реал».

Ранее защитник «Басконии» Маркус Ховард отметил способность нового тренера команды Пабло Ласо находить общий язык с игроками. Специалист заключил трёхлетний контракт с «Басконией» этим летом. Будучи игроком, Ласо выступал за эту команду с 1984 по 1995 год.