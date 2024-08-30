Алекса Аврамович ответил, что объединяет русских и сербов

Новичок ЦСКА Алекса Аврамович принял участие в блиц-опросе для пресс-службы московской команды. Игрок рассказал, что первой джерси в его коллекции стала майка Предрага Стояковича, выступавшего за «Сакраменто Кингз». Если бы не карьера баскетболиста, Алекса стал бы преподавателем по физкультуре. Лучшим воспоминанием за лето серб назвал завоевание бронзовой медали на Олимпийских играх в Париже.

Также Аврамович ответил на вопрос по поводу новости, согласно которой Никола Йокич купил всем игрокам сербской сборной часы «Ролекс» после завоевания бронзы на Играх-2024: «Не хотел бы об этом говорить. Но это уже не секрет». Также Алекса рассказал, что объединяет русских и сербов: «Православие, мой друг».

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: