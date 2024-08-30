Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан вместе с женой Иветт Прието исполнил зажигательный танец во время отдыха в Сен-Тропе (Франция). Видео от первого лица снял саксофонист, который принимал участие в мероприятии.

Майкл Джордан исполнил зажигательный танец с женой во Франции:

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

Ранее бывший товарищ Джордана по «Чикаго» Чарльз Оукли признался, что предпочёл бы играть с Леброном Джеймсом.