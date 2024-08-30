Би Джей Джонсон высказался о предстоящем дебюте за «Локомотив-Кубань»

Лёгкий форвард Би Джей Джонсон, в нынешнее межсезонье подписавший контракт с «Локомотивом-Кубань», высказался о предстоящем дебюте за краснодарскую команду. Сегодня, 30 августа, железнодорожники встретятся с клубом «Меркезефенди» в рамках Gloria Cup. Начало матча запланировано на 19:00 мск.

«Волнуюсь ли я перед дебютом на новую команду? Нет. Я профессиональный баскетболист, и это для меня не первый раз. Я полностью готов к игре и настроен показать свой лучший баскетбол – как и в любом матче.

Ход предсезонной подготовки? Кто-то из нас пришёл в команду летом, другие уже давно тут, ещё нескольких игроков взяли из молодёжки. Так что в течение этих двух с половиной недель мы привыкали друг к другу, учили атакующие комбинации, настраивали командную химию. На мой взгляд, всё идёт хорошо.

Влияет ли на настрой тот факт, что за «Меркезефенди» играет недавний одноклубник Айзея Риз? Встретить его здесь было приятно. Но когда мы выйдем на площадку, это будет не Джонсон против Риза, а наша команда против их команды. У меня будет цель победить, и не сомневаюсь, что у него тоже. Любой, кто играет в баскетбол на таком уровне, очень не любит проигрывать. Так что мы постараемся сделать всё, на что способны, чтобы сегодняшний матч закончился в нашу пользу», — приводит слова Джонсона пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Самый низкий баскетболист: