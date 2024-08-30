Стефен Карри высказался о продлении контракта с «Голден Стэйт Уорриорз»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал продление контракта с командой на один год. В результате пролонгации соглашения Карри сможет претендовать на $ 62,6 млн в сезоне-2026/2027.

«Ничего не поменялось. Я ценю положение, возможности и поддержку людей, которые были со мной на протяжении всего пути. Я всегда говорил, что всю свою карьеру хотел бы играть за одну команду. Так что хорошо бы покончить с этим вопросом и полностью сосредоточиться на баскетболе и предстоящем сезоне. Моя семья через многое прошла, чтобы у меня была возможность быть в нынешнем положении. Сейчас я могу играть в баскетбол и получать удовольствие», — приводит слова Карри The Athletic.

Стив Керр подколол Трампа, использовав жест Стефена Карри: