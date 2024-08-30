Аналитик считает, что Леброн Джеймс с февраля входит в топ-3 лучших игроков НБА

Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Тимпф считает, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс с февраля входит в тройку лучших игроков лиги, уступая лишь европейским суперзвёздам — разыгрывающему «Даллас Маверикс» Луке Дончичу и центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.

«На самом деле Леброн с февраля входит в пятёрку лучших баскетболистов мира. Я бы сказал, что он третий лучший игрок. После Йокича и Луки он был лучше всех остальных в лиге», — приводит слова Тимпфа Sportskeeda.

В последних 22 матчах сезона-2023/2024 Леброн Джеймс в среднем набирал 27,5 очка, делал 7,6 подбора и 9,5 передачи, реализуя 58,4% бросков с игры и 45% из-за дуги. В первом раунде плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил в пятиматчевой серии «Денвер Наггетс».