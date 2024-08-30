Гилберт Аренас рассказал, как «Лейкерс» зарабатывают на Бронни Джеймсе

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас объяснил, как Бронни Джеймс уже приносит прибыль «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Лейкерс» довольны выбором [на драфте] Бронни, потому что он уже продал достаточно маек, чтобы компенсировать свой контракт. Они стоят столько же, сколько майки всей остальной команды, так что не похоже, что они теряют деньги на парнишке, они собираются заработать на нём», — приводит слова Аренаса Sportskeeda.

Напомним, «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса под общим 55-м номером на минувшем драфте НБА. После чего атакующий защитник принял участие в Летней лиге НБА, где с первых матчей встретился с определёнными трудностями. Затем Джеймс-младший смог набрать как минимум 12 очков в каждой из последних двух игр.

Предсезонная тренировка Бронни Джеймса: