«Самара» с разницей в 14 очков победила «Автодор» в матче Кубка Хайретдинова

«Самара» одержала победу над «Автодором» в полуфинальном матче турнира «Кубок Хайретдинова — 2024». Встреча проходила на арене Нагорный (Нижний Новгород). Клуб из Самары победил саратовцев со счётом 82:68 (22:18, 18:23, 23:18, 19:9).

Напомним, участие в турнире также принимают БК «Пари Нижний Новгород» и пермская «Парма».

Турнир «Кубок Хайретдинова» посвящён основателю баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Александру Хайретдинову. В этом году турнир проходит в четвёртый раз.

Кубок Хайретдинова — 2024 проходит с 30 по 31 августа. Матч за третье место состоится в субботу, 31 августа, его начало запланировано на 15:45 по московскому времени. Финальный матч Кубка Хайретдинова состоится в этот же день, он начнётся в 18:45 по московскому времени.