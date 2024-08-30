Одноклубник Виктора Вембаньямы попал в аварию на своём «Порше»

Лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Джереми Сохан попал в аварию на своём «Порше». Об этом сообщает TMZ Sports. Инцидент произошёл на прошлых выходных, 24 августа, когда его лаймово-зелёный «Порше» 911 врезался в ограждение на техасском шоссе.

В отчёте о происшествии полицейского управления Сан-Антонио указано, что 21-летний Сохан потерял контроль над своим автомобилем 2019 года выпуска, в результате чего он врезался в левый отбойник. Одним из факторов, способствовавших аварии, отмечается превышение скорости, но официальные лица подтвердили, что игроку НБА не предъявлены никакие уголовные обвинения.

К счастью, в инциденте не участвовали другие транспортные средства, а сам Сохан тоже не получил никаких травм.

В прошлом сезоне НБА в составе «Спёрс» Сохан принял участие в 74 играх, из них 73 в старте, и в среднем набирал 11,6 очка, 6,4 подбора и 3,4 передачи за игру.