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НБА — лидер по подписчикам в соцсетях, Леброн Джеймс уступает рестлеру и Месси

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является одним из лидеров по числу подписчиков среди всех североамериканских спортсменов. Среди спортивных лиг наибольшее число подписчиков у Национальной баскетбольной ассоциации.

У НБА в США 88,8 млн подписчиков, что практически в два раза больше, чем у занимающей второе место бойцовской организации UFC — 43,5 млн. Далее расположились WWE (32,7 млн), MLB (11,3 млн), NHL (6,6 млн), PGA (5,2 млн), MLS (4,6 млн).

Спортсмены – лидеры по подписчикам (лучшие в каждом виде спорта): НБА: Леброн Джеймс (160 млн), UFC: Коннор Макгрегор: (47,4 млн), WWE: Дуэйн Джонсон (395 млн), NFL: Оделл Бэкхам-мл. (17,6 млн), MLB: Сёхэй Отани (8 млн), NHL: Александр Овечкин (1,8 млн), PGA: Тайгер Вудс (3,5 млн), МЛС: Лионель Месси: (504 млн).