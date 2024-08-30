Отчисленный из «Юты» Омер Юртсевен официально стал игроком «Панатинаикоса»

26-летний турецкий центровой Омер Юртсевен подписал контракт с афинским «Панатинаикосом» и вернётся в Евролигу после восьмилетнего перерыва. Греческий клуб официально объявил о подписании контракта с игроком по схеме «1+1».

«Я очень рад присоединиться к семье «Панатинаикоса», команде, за которой я следил несколько месяцев назад, когда она выиграла Евролигу. Это уникальное чувство», — приводит слова Юртсевена пресс-служба «Панатинаикоса».

Сообщается, что игрок будет зарабатывать около € 1 млн за сезон.

Юртсевен подписал прошлым летом двухлетний контракт с «Ютой Джаз», но в июне его отчислили из команды, и он стал свободным агентом. В прошлом сезоне в составе «Юты» он набирал в среднем 4,6 очка и делал 4,3 подбора за игру.

До перехода в НБА Юртсевен играл за «Фенербахче» Стамбул.