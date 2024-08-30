Экс-игрок «Лейкерс»: Джордан не использовал своё влияние, чтобы привести сыновей в НБА

Экс-центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Кваме Браун заявил, что шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан не использовал своё влияние, чтобы привести своих сыновей в лигу, как это сделал Леброн Джеймс со своим сыном Бронни.

Браун отметил, что у Джордана как совладельца «Вашингтон Уизардс» было достаточно власти и влияния, чтобы обеспечить своим сыновьям Маркусу и Джеффри возможность стать игроками НБА.

«Вы думаете, у Майкла не было власти, чтобы привести обоих своих парней в «Вашингтон Уизардс»? Да ладно вам. Но он никогда не мошенничал. Вы должны заслужить это [место в НБА].

У Бронни был сердечный приступ в прошлом сезоне, и как кто-то с больным сердцем мог получить гарантированный четырёхлетний контракт в первый же год?

Майкл был в лучшем положении. Леброн не владеет «Лейкерс», Майкл был совладельцем «Уизардс». Если вы верите в непотизм. Так что никто не мог сказать «нет» его сыну, никто», — приводит слова Брауна Thesportsrush.