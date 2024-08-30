АСВЕЛ отменил поездку на предсезонный турнир в Израиль

Французский баскетбольный клуб АСВЕЛ опубликовал заявление, в котором говорится, что команда не поедет в середине сентября в Израиль на предсезонный товарищеский турнир из-за нестабильной геополитической обстановки.

В этом турнире, помимо АСВЕЛа, должны были сыграть «Хапоэль» Тель-Авив, «Хапоэль» Иерусалим и литовский БК «Ритас».

«В интересах нейтралитета и из-за нестабильной геополитической обстановки наша профессиональная команда не поедет в Израиль, чтобы играть в предсезонном турнире. Наш президент Тони Паркер очень надеется, что спокойствие и мир вернутся в регион как можно скорее, чтобы можно было в оптимальных условиях проводить спортивные мероприятия», — говорится в заявлении АСВЕЛа.

Ранее турнир был под угрозой отмены из-за проблем с получением от полиции разрешения на проведение мероприятий на арене «Шломо Груп» в Тель-Авиве. Тогда сторонам удалось договориться. На данный момент неясно, заменит ли какая-либо команда АСВЕЛ на турнире.