«Нижний Новгород» разгромил «Парму» в матче Кубка Хайретдинова

«Нижний Новгород» одержал уверенную победу над «Пармой» в полуфинальном матче турнира «Кубок Хайретдинова — 2024». Встреча проходила на арене Нагорный (Нижний Новгород). Принимающий турнир клуб победил команду из Перми со счётом 70:43 (13:7, 23:10, 17:17, 17:9).

Напомним, участие в турнире также принимают БК «Самара» и саратовский «Автодор».

Турнир «Кубок Хайретдинова» посвящён основателю баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Александру Хайретдинову. В этом году турнир проходит в четвёртый раз.

Кубок Хайретдинова — 2024 проходит с 30 по 31 августа. Матч за третье место состоится в субботу, 31 августа, его начало запланировано на 15:45 по московскому времени. Финальный матч Кубка Хайретдинова состоится в этот же день, он начнётся в 18:45 по московскому времени.