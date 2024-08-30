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«Нижний Новгород» разгромил «Парму» в матче Кубка Хайретдинова

«Нижний Новгород» разгромил «Парму» в матче Кубка Хайретдинова
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«Нижний Новгород» одержал уверенную победу над «Пармой» в полуфинальном матче турнира «Кубок Хайретдинова — 2024». Встреча проходила на арене Нагорный (Нижний Новгород). Принимающий турнир клуб победил команду из Перми со счётом 70:43 (13:7, 23:10, 17:17, 17:9).

Кубок Хайретдинова . 1/2 финала
30 августа 2024, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
70 : 43
Парма
Пермский край

Напомним, участие в турнире также принимают БК «Самара» и саратовский «Автодор».

Турнир «Кубок Хайретдинова» посвящён основателю баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Александру Хайретдинову. В этом году турнир проходит в четвёртый раз.

Кубок Хайретдинова — 2024 проходит с 30 по 31 августа. Матч за третье место состоится в субботу, 31 августа, его начало запланировано на 15:45 по московскому времени. Финальный матч Кубка Хайретдинова состоится в этот же день, он начнётся в 18:45 по московскому времени.

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