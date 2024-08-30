Жена Джру Холидэя раскрыла необычную детскую мечту мужа

Жена разыгрывающего «Бостон Селтикс» Джру Холидэя рассказала, что в детстве мечтой двукратного чемпиона НБА была работа упаковщиком продуктов. Об этом сообщает репортёр The Athletic Джаред Вайс.

«Жена Джру Холидэя рассказала мне, что одной из его детских мечт было упаковывать продукты. Первый день после отпуска, и я в сияющем золотом Raising Cane's, наблюдаю, как Джру Холидэй работает на кассе. Мечта почти сбылась», — написал Вайс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Джру Холидэй Фото: Соцсети Джареда Вайса

Джру Холидэй провёл в НБА 15 сезонов, за это время он дважды становился чемпионом лиги, стал двукратным олимпийским чемпионом, дважды выбирался на Матч всех звёзд НБА.

Напомним, в финальном матче минувшего сезона НБА «Бостон Селтикс» победили «Даллас Маверикс» в серии из пяти игр со счётом 4:1, став чемпионами лиги в 18-й раз.