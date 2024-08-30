Войнаровски: Ти Джей Макконнелл продлил контракт с «Индианой» на сумму $ 45 млн

32-летний разыгрывающий Ти Джей Макконнелл продлил контракт с «Индианой Пэйсерс». Об этом сообщил известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

По словам Войнаровски, Макконнелл подписал новый четырёхлетний контракт, по которому он заработает $ 45 млн. По действующему соглашению он должен был играть в составе «Пэйсерс» до конца следующего сезона НБА.

Таким образом, Ти Джей заработает за следующие пять лет $ 54 млн.

Макконнелл был одним из ключевых игроков «Индианы Пэйсерс» в прошлом сезоне, когда она пробилась в полуфинал Восточной конференции. Он выходил со скамейки запасных во всех 17 играх плей-офф и в среднем набирал 11,8 очка, делал 5,1 передачи, 3,1 подбора и 0,9 перехвата за 20,5 минуты за матч.