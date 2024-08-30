Гилберт Аренас включил Стефена Карри в свою пятёрку лучших игроков

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас включил разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в свою пятёрку лучших игроков лиги.

«Я добавил Стефа в свою пятёрку лучших. Не знаю, кого оттуда теперь убрать; вам придётся дать мне немного времени… Сейчас в моей пятёрке лучших шесть человек. Не спрашивайте меня, как это работает», — сказал Аренас в своём подкасте GilsArenaShow.

Ранее стало известно, что лидер «Уорриорз» Стефен Карри подписал новый контракт с клубом из Калифорнии, рассчитанный на год и общую сумму $ 62,6 млн.

Карри всю профессиональную карьеру выступает за «Голден Стэйт». Вместе с клубом Стефен четыре раза становился чемпионом НБА.