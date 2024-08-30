24-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс», Тайриз Халибёртон поставил жёсткий блок-шот ребёнку. Видео с эпизодом опубликовала пресс-служба команды.

Напомним, Тайриз Халибёртон стал олимпийским чемпионом на Играх-2024 в Париже. При этом он появлялся на площадке в трёх играх — с Южным Суданом и Пуэрто-Рико в групповом этапе, и в 1/4 плей-офф в матче с Бразилией. Суммарно Тайриз провёл на площадке около 26 минут, набирая в среднем 2,7 очка и 0,7 передачи за игру.

В составе «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон дошел до финальной серии Восточной конференции НБА, где они уступили ставшим впоследствии чемпионами «Бостон Селтикс» со счётом 0-4.