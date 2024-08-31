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Бывшему чемпиону НБА отложили тюремное заключение по необычной причине

Бывшему чемпиону НБА отложили тюремное заключение по необычной причине
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Бывший игрок НБА и чемпион лиги в составе «Бостон Селтикс» Глен Дэвис начнёт отбывать тюремный срок на семь недель позже. Причиной тому стало желание Дэвиса закончить документальный фильм о своей жизни. Об этом сообщает Associated Press.

Адвокат Глена Дэвиса утверждал, что его клиенту необходимо закончить документальный фильм о себе и что съёмки задерживаются из-за проблем с организацией интервью с бывшими товарищами по команде его клиента.

Судья федерального суда Манхэттена удовлетворил ходатайство, и Дэвис начнёт отбывать тюремное заключение на семь недель позже, чем изначально предполагалось — 22 октября 2024 года.

Дэвиса осудили из-за мошенничества с планом медицинского страхования экс-игроков НБА. Вместе с некоторыми другими баскетболистами, в частности Тони Алленом и Терренсом Уильямсом, Дэвис подавал заявления о возмещении расходов на медицинские и стоматологические услуги, которые на самом деле им не оказывались.

Дэвис подал заявления на общую сумму $ 132 000. Кроме того, он заявлял, что 2 октября 2018 года получал стоматологическую помощь на сумму $ 27 200 в Беверли-Хиллз. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов при помощи данных геолокации его мобильного телефона установили, что в это время он находился в другом месте.

Дэвис провёл в НБА восемь сезонов, играя за «Бостон Селтикс», «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Клипперс». В среднем за карьеру он набирал четыре очка и делал 2,5 подбора за игру.

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